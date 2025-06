F1 Ferrari Oggi: Nuove prove emerse dall'incidente tra Leclerc e Verstappen; I tifosi non riescono a credere a ciò che Hamilton

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Miercoledi 4 giugno 2025 in Formula 1.

Max Verstappen e George Russell hanno dato vita a un episodio controverso nella fase finale del Gran Premio di Spagna. Nuove immagini emergono, mostrando come Charles Leclerc sia stato coinvolto nella vicenda e alimentando le critiche che Verstappen ha espresso tramite la radio del team.

Sky Sports F1 ha rivelato che, dopo un'intervista tesa al termine del Gran Premio di Spagna, Lewis Hamilton si è scusato con Rachel Brookes.

Juan Pablo Montoya, leggenda della Formula 1, ha lanciato un appello diretto a Lewis Hamilton, esortandolo a mostrare maggiore determinazione all'interno della Scuderia Ferrari.

Nel podcast Fast and The Curious, David Croft ha rivelato che Lewis Hamilton ha offerto le sue scuse a Rachel Brooks, giornalista di Sky Sports, in seguito alle sue dichiarazioni dopo il Gran Premio di Spagna.

