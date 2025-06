L'esempio definitivo della disperazione di Hamilton alla Ferrari

Nel podcast Fast and The Curious, David Croft ha rivelato che Lewis Hamilton ha offerto le sue scuse a Rachel Brooks, giornalista di Sky Sports, in seguito alle sue dichiarazioni dopo il Gran Premio di Spagna.

Il tanto discusso passaggio alla Ferrari non sta ancora dando i frutti sperati: il sette volte campione mondiale sembra infatti non trovare il giusto feeling nell'SF-25, e dalle comunicazioni in cabina si percepisce una tensione frequente nel rapporto con il suo ingegnere di gara, Riccardo Adami. Questo clima di incertezza sta generando non poche polemiche all'interno del team.

Nonostante nove weekend di gare, Hamilton occupa il sesto posto in classifica, a soli due livelli dal suo ex compagno Mercedes, George Russell. Pur avendo mostrato ottimi riferimenti a Imola e Monaco, la stagione si è tinta finora di continue frustrazioni.

Durante il Gran Premio di Spagna, Ferrari gli ha nuovamente ordinato di lasciarsi alle spalle il compagno Charles Leclerc, costringendolo a lottare per mantenere il ritmo. Inoltre, nella fase finale ha ceduto terreno a Nico Hülkenberg su Sauber, e una penalità inflitta a Max Verstappen gli è costata un ulteriore svantaggio.

Intervista cupa

Al termine della gara, Hamilton si è presentato in diretta per Sky Sports visibilmente abbattuto. Le sue risposte sono state brevi e concise: "Non è stata una buona giornata. È stata tremendamente difficile e non ho nulla da aggiungere. È stato terribile, non ha senso cercare di spiegarlo; non è colpa tua, probabilmente il problema sono io".

David Croft ha poi confermato nel podcast Fast and The Curious che il pilota ha già offerto le sue scuse a Rachel Brooks, dimostrando che le sue parole, ben lontane dal gioco delle telecamere, nascondevano un sincero malessere.

