Alcuni duelli durante gara, così come quelli in qualifica, sono ormai diventati un parametro essenziale per confrontare le prestazioni dei piloti.

In Red Bull Racing, Max Verstappen ha aperto la stagione con una vittoria per 2–0 contro Liam Lawson e ora si confronta con Yuki Tsunoda, subendo un netto 5–0. Nel frattempo, in Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc si sono sfidati in battaglie serrate, con un punteggio di 5–1 a favore del rossonero, escludendo il Gran Premio di Cina, dove entrambi sono stati squalificati.

Per Mercedes, George Russell domina Kimi Antonelli con un sorprendente 7–0, mentre in McLaren il duello tra Lando Norris e Oscar Piastri si conclude con un bilancio di 3–4.

Al centro della classifica, Williams e Aston Martin offrono le proprie emozioni: Alex Albon guida con un 6–1 su Carlos Sainz, mentre Lance Stroll supera Fernando Alonso per 4–3. Inoltre, il duello tra Tsunoda e Isack Hadjar si è risolto 1–1; Hadjar si prepara ora a sfidare Lawson in Racing Bulls, dove il risultato attuale è di 5–0.

In Haas, Esteban Ocon e Oliver Bearman si contendono il vantaggio con un punteggio di 4–3. In Alpine, Pierre Gasly ha già superato Jack Doohan con un convincente 5–1 e ora guida il confronto contro Franco Colapinto, attualmente fermo sull’1–0. Anche in Kick Sauber, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto si disputano il vantaggio, registrando un 6–1.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

