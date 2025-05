Il gesto che mette Hamilton SOPRA Schumacher alla Ferrari

Lewis Hamilton è stato paragonato alla leggenda Ferrari Michael Schumacher dopo un elegante gesto durante il weekend del Gran Premio dell'Emilia-Romagna.

Durante la parata pre-gara a Imola, il pilota si è rivolto in italiano al pubblico locale e, al termine della competizione, ha espresso il suo sincero ringraziamento ai tifosi italiani attraverso la radio del team.

Jacques Villeneuve, visibilmente colpito, ha commentato a Sky Sports: "È difficile, tutti parlano inglese! Ma, sinceramente, non ricordo che Schumacher si fosse impegnato in questo modo. Seb [Vettel] lo fece, ma dopo quante gare? Già alla sua settima gara parlava italiano, e il suo accento era davvero buono!"

L'ex pilota Mercedes ha vissuto quella che ha definito la sua migliore gara in rosso: domenica pomeriggio Hamilton ha sorpreso i tifosi risalendo dalla dodicesima posizione in griglia fino al quarto posto, dimostrando così il suo valore in pista e il desiderio di comunicare con il pubblico italiano.

Correlato: Hamilton affronta le terribili voci sulla Ferrari

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato