Nuove prove emerse dall'incidente tra Leclerc e Verstappen

Max Verstappen e George Russell hanno dato vita a un episodio controverso nella fase finale del Gran Premio di Spagna. Nuove immagini emergono, mostrando come Charles Leclerc sia stato coinvolto nella vicenda e alimentando le critiche che Verstappen ha espresso tramite la radio del team.

Secondo il pilota olandese, Leclerc avrebbe ostacolato la sua traiettoria lungo la rettilinea subito dopo la ripresa dalla safety car.

Le riprese ufficiali sembravano minimizzare l’incidente, illustrando come sia stato proprio Leclerc a lasciare la sua traiettoria. Il pilota monegasco ha riconosciuto il suo errore e la FIA ha concluso che la responsabilità dell’accaduto fosse condivisa, non intervenendo con alcuna sanzione.

Correlato: Testa a testa in gara: Charles Leclerc straccia Lewis Hamilton

Nuove immagini dell'incidente tra Leclerc e Verstappen

Recenti registrazioni, catturate dalla telecamera dell’auto di Russell, sono state diffuse ampiamente online, evidenziando una ripresa piuttosto caotica subito dopo l’intervento della security car.

Durante il contatto, quando Leclerc ha sorpassato Verstappen, Russell ha cercato di guadagnare terreno in curva senza successo, costringendo il pilota olandese a uscire dalla pista per mantenere la propria posizione.

Red Bull ha spiegato che Verstappen ha preferito cedere la posizione per evitare penalizzazioni, e alla fine nessun provvedimento è stato adottato. Tuttavia, alcuni tifosi ritengono che, dalle nuove immagini, emergesse la chiara intenzione di Leclerc di dirigersi verso l’auto di Verstappen, mentre altri sostengono che anche il pilota olandese abbia contribuito al rovescio della situazione.

Cresce la frustrazione di Verstappen

La tensione ha raggiunto livelli tali che, lasciando passare Russell, Verstappen si è deliberatamente posizionato contro il fianco dell’auto britannica. Questa mossa ha comportato una penalizzazione di dieci secondi e l’accumulo di tre punti di penalità al termine della gara.

Tale provvedimento risulta particolarmente critico, avvicinando Verstappen a un possibile abbattimento dei punti nel prossimo Gran Premio. Ora, il pilota dovrà affrontare le gare in Canada e Austria con la massima concentrazione per evitare ulteriori conseguenze, in vista di una fase decisiva che potrebbe compromettere il suo campionato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato