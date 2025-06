I tifosi non riescono a credere a ciò che Lewis Hamilton ha fatto a un giornalista

Sky Sports F1 ha rivelato che, dopo un'intervista tesa al termine del Gran Premio di Spagna, Lewis Hamilton si è scusato con Rachel Brookes.

Dopo la sua deludente prestazione, Hamilton è stato interrogato da Rachel Brookes di Sky Sports F1, in un'intervista durante la quale ha lamentato una “giornata terribile” e si è mostrato distante. Secondo David Croft, ciò è stato dovuto esclusivamente al suo stato d'animo, dato che il pilota si è poi scusato con Brookes fuori onda.

"Era davvero abbattuto e nessuno vuole assistere a qualcosa del genere", ha commentato Croft nel podcast Fast and the Curious. "Alla fine, che tu sia o meno un suo fan, Lewis Hamilton è il più grande pilota che abbiamo mai visto. Statistiche alla mano è il migliore, e secondo me lo è anche senza numeri. Vive le sue emozioni in modo intenso, e questo gli ha valso molti elogi.

"Si è scusato con Rachel Brookes per essere apparso così abbattuto, dicendo fuori onda: 'Mi dispiace, sono davvero giù di morale'. Questo dimostra quanto si sentisse male; non stava recitando davanti alle telecamere, fidati di me."

Correlato: URGENTE: Lewis Hamilton SOTTO INDAGINE alla Ferrari

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato