URGENTE: Lewis Hamilton SOTTO INDAGINE alla Ferrari

Ferrari, sotto la guida di Fred Vasseur, ha deciso di approfondire l’analisi delle prestazioni di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Spagna, un weekend che il campione stesso ha descritto come “terribile”.

Dopo la gara, in un’intervista a Sky Sports Germany, Vasseur ha riconosciuto il buon ritmo dimostrato dalla scuderia, ma ha altresì evidenziato la necessità di indagare alcuni aspetti critici.

In particolare, il comportamento altalenante delle gomme – che hanno reagito diversamente dalla partenza alla conclusione – e la notevole flessione delle prestazioni di Hamilton negli ultimi giri richiedono ulteriori verifiche per chiarirne le cause.

Il responsabile ha commentato: “Il ritmo fornito da Hamilton è stato generalmente adeguato, fatta eccezione per l’ultimo tratto, in cui si è verificato un calo significativo. Non ho ancora identificato con certezza la natura del problema, ma è fondamentale approfondire la questione per individuare eventuali criticità tecniche.

"Inoltre, il pilota britannico ha manifestato un inconveniente con l’auto poco prima dell’entrata in safety car, un dettaglio che necessita di ulteriori chiarimenti.”

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

