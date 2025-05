Lewis Hamilton, SOTTOVALUTATO da Fernando Alonso

Il due volte campione del mondo Fernando Alonso avverte che Max Verstappen potrebbe trovarsi nella stagione più difficile nella lotta per il titolo mondiale.

In dichiarazioni a Mundo Deportivo, Alonso ha sottolineato che, sebbene le probabilità non siano a favore di Verstappen, non può essere escluso: "Non si può escluderlo, perché è un vero genio in pista", ha affermato lo spagnolo.

Inoltre, paragonandolo a Newey, ha aggiunto: "Se parliamo di Adrian Newey, che faceva cose eccezionali, penso che Verstappen abbia la stessa capacità. Lo sta dimostrando ancora quest’anno, e non bisogna mai sottovalutare il suo potenziale per vincere il titolo".

Tuttavia, riconosce che il pilota si trova in una situazione complicata: "Questo campionato è, senza dubbio, il più difficile a cui ha partecipato, e la McLaren è probabilmente la grande favorita".

Negli ultimi quattro anni, Verstappen è riuscito a laurearsi campione in modi molto diversi. Nel 2021 ha affrontato una battaglia titanica contro Lewis Hamilton. Il 2022 ha rappresentato una rimonta dopo un inizio complicato di stagione, mentre nel 2023 ha dominato con la RB19.

Nel 2024, nonostante un promettente inizio da parte della Red Bull, ha dovuto limitare i danni nella seconda metà del campionato. Ora, nel 2025, la McLaren sembra nuovamente avere le credenziali migliori, anche se Verstappen si trova attualmente a soli 25 punti dal leader, Oscar Piastri.

Com’è la classifica costruttori dopo il GP di Monaco?

Il Gran Premio di Monaco ha rappresentato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese nella classifica costruttori dopo i segnali positivi di Red Bull e Ferrari.

Sulle strade di Montecarlo non c’è stato margine di manovra per i piloti, poiché il disegno del circuito non consente molti sorpassi in gara, rendendo tutto molto monotono.

La Mercedes non è riuscita a mantenere la costanza e coloro che hanno sfruttato meglio la gara sono stati Ferrari e Red Bull. Una piacevole sorpresa è che la Williams si è di nuovo piazzata in ottima posizione con Albon e Sainz, segnando punti con entrambe le monoposto.

1. McLaren 319 punti

2. Mercedes 147 punti

3. Red Bull Racing 143 punti

4. Ferrari 142 punti

5. Williams 54 punti

6. Haas 26 punti

7. Racing Bulls 22 punti

8. Aston Martin 14 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

