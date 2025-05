Lewis Hamilton VINCE il GP di Spagna, secondo questi dati

El destino di Lewis Hamilton potrebbe subire una svolta decisiva al Gran Premio di Spagna di questo weekend, dopo che a Barcellona è emersa una tendenza sorprendente che riaccende le speranze di vederlo ritrovare la sua forma vincente.

Nonostante le recenti oscillazioni, il pilota britannico ritorna sul circuito in cui ha sempre eccelso: il Circuit de Barcelona-Catalunya. Questa storica pista gli offre l'opportunità di invertire la rotta e riconquistare il successo, come in passato ha dimostrato brillantemente.

Non è un caso se Hamilton condivide con Michael Schumacher il record di sei vittorie in Spagna, posizionandosi tra i due unici piloti ad aver trionfato sul tracciato negli ultimi nove anni.

Secondo un noto utente su X, dal 2016 solo lui e il suo rivale in Formula 1, Max Verstappen, hanno saputo vincere il Gran Premio. In particolare, Hamilton ha brillato sul circuito nelle stagioni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, confermando la sua indiscussa qualità.

Verstappen, invece, ottenne la sua prima vittoria in F1 al GP di Spagna nel 2016 e ha conquistato in maniera consecutiva le ultime tre edizioni (2022, 2023 e 2024), rafforzandosi come avversario da tenere in grande considerazione.

La FIA aveva già adottato misure simili riguardanti gli spoiler posteriori durante il GP di Cina, senza però intaccare in modo rilevante il dominio della McLaren. Di conseguenza, la maggior parte delle scuderie presenterà a Barcellona componenti ottimizzate per rispettare la nuova normativa, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo affinché Hamilton e Ferrari incassino un successo importante nella stagione 2025.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

