La leggenda della F1 chiede alla Ferrari di adottare misure estreme con Hamilton

Juan Pablo Montoya, leggenda della Formula 1, ha lanciato un appello diretto a Lewis Hamilton, esortandolo a mostrare maggiore determinazione all'interno della Scuderia Ferrari.

L'ex pilota sottolinea che è giunto il momento di intraprendere un cambio radicale nel supporto tecnico, affinché Hamilton possa esprimere appieno il proprio talento. Un eventuale rinnovamento dell'organico tecnico, secondo Montoya, invierebbe un messaggio chiaro a tutto il team: o si lavora al massimo delle proprie possibilità oppure si rischia di essere esclusi da una squadra competitiva.

In un'intervista rilasciata ad AS Colombia, Montoya ha aggiunto che arriverà il momento in cui il pilota dovrà far valere le proprie ragioni, magari chiedendo un cambio di ingegneri o sollecitando altre misure correttive.

Ha inoltre criticato la gestione delle comunicazioni radio da parte di Adami, evidenziando come la mancanza di professionalità non avvantaggi né il corridore né l'intera scuderia. Se si trovasse al comando in Ferrari, Montoya non esiterei a rimproverare con decisione comportamenti inadeguati, relegando chiosà in mansioni meno rilevanti.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

