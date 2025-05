F1 Ferrari Oggi: Schumacher ricevono uno sgarbo; Il controverso gesto di Hamilton

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 13° maggio 2025 in Formula 1.

Con il 75º anniversario della Formula 1, è tempo di celebrare uno sport che ha subito trasformazioni impareggiabili nel corso degli anni. ::: LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff ha dichiarato la sua fiducia nella magia di Lewis Hamilton, nonostante le difficoltà iniziali che il pilota sta incontrando in Ferrari. ::: LEGGI DI PIÙ

Un ex campione del mondo di Formula 1 ha lanciato l'allarme, suggerendo che Lewis Hamilton potrebbe non disporre del tempo necessario in Ferrari per attuare un cambio vincente. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha smesso di seguire il team Ferrari su Instagram, segnando una pulizia significativa del suo profilo social. ::: LEGGI DI PIÙ

