Il controverso gesto di Hamilton contro la Ferrari

Lewis Hamilton ha smesso di seguire il team Ferrari su Instagram, segnando una pulizia significativa del suo profilo social.

Il pilota britannico, seguito da quasi 40 milioni di utenti, ha deciso di eliminare dalla sua lista persino il team, il suo cane Roscoe e il compagno di squadra Charles Leclerc.

Non è la prima volta che Hamilton ristruttura i suoi contatti online: dopo la sconfitta contro Max Verstappen per il titolo del 2021 al Gran Premio di Abu Dhabi, aveva già intrapreso una drastica revisione della propria rete.

In una recente dichiarazione alla stampa il pilota ha spiegato: "Non seguo le notizie e mi distacco dai social per lunghi periodi; così evito l’incessante bombardamento di informazioni e posso vivere nella mia bolla privata."

Intanto, il sette volte campione del mondo ha incontrato difficoltà nel vivere il debutto con la Scuderia Ferrari, faticando a superare il quinto posto in sei Gran Premi e attualmente occupando il settimo posto in classifica.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

