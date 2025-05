Wolff rivela cosa pensa davvero della stagione di Hamilton in Ferrari

Toto Wolff ha dichiarato la sua fiducia nella magia di Lewis Hamilton, nonostante le difficoltà iniziali che il pilota sta incontrando in Ferrari.

Durante un'intervista prima del Gran Premio di Miami, l'austriaco ha sottolineato come il talento di Hamilton resti immutato e che, una volta ritrovato il giusto ritmo, tornerà a brillare in pista.

Il sette volte campione del mondo, dopo dodici anni di successi con Mercedes, ha avuto un inizio complicato con la Ferrari.

Nonostante abbia regalato momenti di grande spettacolo – come la sua convincente vittoria nella gara sprint in Cina – il veterano britannico ha faticato ad adattarsi al nuovo SF-25, mentre durante il Gran Premio di Miami le sue critiche alle direttive interne hanno ulteriormente accentuato le tensioni nel team.

La magia di Hamilton

Wolff, che ha lavorato a stretto contatto con il pilota, non rimane sorpreso dalle difficoltà di adattamento. "Credo di aver potuto osservare la magia di Hamilton durante la gara sprint di Shanghai", ha commentato, aggiungendo: "Ha dominato la corsa con una disinvoltura impressionante e non è logico che una prestazione eccezionale possa improvvisamente venir meno nella successiva." Il dirigente Mercedes è convinto che, una volta raggiunto il pieno controllo della vettura Ferrari, Hamilton tornerà a esaltare il suo immenso talento. Secondo Wolff, la prestazione del britannico ha innescato una nuova dinamica all’interno del team. "L'atmosfera è completamente cambiata", ha spiegato, sottolineando come "George abbia compiuto importanti progressi come pilota capofila, mentre Kimi si è inserito nel gruppo con il ruolo di fratello minore. È davvero stimolante assistere alla loro collaborazione."

Concludendo, il dirigente ha elogiato la formazione attuale: "Kimi mantiene la calma e migliora continuamente, mentre su George si può sempre contare per prestazioni brillanti sia in qualifica che in gara. La chimica all'interno del team è eccellente."

