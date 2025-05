La grande differenza per Hamilton tra Ferrari e Mercedes

Un ex campione del mondo di Formula 1 ha lanciato l'allarme, suggerendo che Lewis Hamilton potrebbe non disporre del tempo necessario in Ferrari per attuare un cambio vincente. Il sette volte campione ha lasciato Mercedes, dove ha corso per dodici stagioni, per unirsi alla squadra più prestigiosa della storia della F1 e puntare a un ambizioso ottavo titolo mondiale. Tuttavia, le prime esperienze con la Scuderia di Maranello si sono rivelate complicate.

Dopo aver disputato sei Gran Premi nel 2025, Hamilton si trova attualmente al settimo posto in classifica piloti, senza aver ancora raggiunto il podio. Le sue prestazioni, soprattutto se confrontate con quelle del compagno Charles Leclerc – che in cinque delle sei gare ha superato Hamilton in qualifiche – creano non poca preoccupazione all'interno del team.

Il campione del mondo del 1997, Jacques Villeneuve, ha evidenziato come Hamilton non possa contare sulla stessa pazienza e sul tempo che gli era stato concesso in Mercedes. Durante l'ultimo periodo in cui militava nella scuderia di Brackley, malgrado i risultati non sempre soddisfacenti a causa delle difficoltà tecniche del team, non si era mai ipotizzato un taglio al contratto, valido fino alla fine del 2025. Villeneuve ha commentato: "È evidente che Lewis non è sereno. Charles Leclerc sta crescendo di livello e dai commenti di Lewis si percepisce quasi una giustificazione. La situazione ricorda quella di Norris: una volta intrappolato in quella spirale, si perde credibilità e il pubblico comincia a dubitare, pensando che tu faccia solo da passeggero. Ferrari, team ambizioso che richiede passione ed energia, non può permettersi esitazioni. In Mercedes poteva prendersi il suo tempo, ma qui occorre essere decisivi. La sprint in Cina sembrava aver acceso la scintilla, ma il fuoco atteso non si è fatto sentire."

Hamilton ha difficoltà ad adattarsi?

L’ex compagno di squadra George Russell ha dichiarato recentemente che Hamilton non sembra godersi la sua esperienza in Ferrari, pur mostrando fiducia nel fatto che il pilota saprà ribaltare la situazione e instaurare presto un rapporto solido con il team.

Già dall’inizio della stagione 2024, quando Hamilton correva insieme a Russell in Mercedes, si evidenziava una netta differenza in fase di qualifiche: nelle ultime trenta gare il britannico ha totalizzato 24 piazzamenti migliori rispetto a soli 6 di Russell, segno di una certa frustrazione.

Villeneuve è convinto che un episodio significativo, magari al prossimo Gran Premio di Emilia Romagna, possa fornire a Hamilton l’impulso necessario per rimettersi in carreggiata con la Scuderia di Maranello.

