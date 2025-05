Schumacher e la Ferrari ricevono uno sgarbo dalla F1 nel giorno del loro 75° compleanno

Con il 75º anniversario della Formula 1, è tempo di celebrare uno sport che ha subito trasformazioni impareggiabili nel corso degli anni.

Se potessimo tornare al primo Gran Premio del campionato, disputatosi a Silverstone nel 1950, noteremmo come tutto sia cambiato, compresa la rilevanza di questo leggendario circuito.

In quell’occasione, le iconiche vetture rosse italiane non appartenevano alla Ferrari –che non partecipò nemmeno a quella gara–, poiché fu Alfa Romeo a dominare la stagione occupando le prime tre posizioni. Da allora, sono nate e scomparse vere leggende, da Juan Manuel Fangio e Jim Clark fino a stelle contemporanee come Lewis Hamilton e Max Verstappen, offrendo numerosi spunti di riflessione e celebrazione nel corso di un percorso straordinario.

L’incredibile iniziativa della F1, che ha trasmesso in diretta sette gare per 24 ore per commemorare il 75º anniversario, merita un plauso speciale. Tuttavia, la retrospettiva copre soltanto diciassette stagioni: inizia, in maniera piuttosto disordinata, al Gran Premio del Brasile del 2008 –dove Hamilton conquistò il suo primo titolo mondiale in una finale indimenticabile– e giunge al termine con il Gran Premio di Las Vegas dello scorso anno. Questa scelta esclude alcuni grandi nomi, come Alain Prost e Ayrton Senna, e sorprendentemente non include nemmeno una gara che racconti l’epoca di Michael Schumacher in Ferrari, come se si celebrasse la storia della Premier League senza citare l’indiscusso fenomeno Alan Shearer.

Condensare 75 anni di evoluzione in uno spazio così limitato rappresenta una sfida notevole. Le immagini risalenti agli anni precedenti gli anni ’80 sono difficili da reperire – per non parlare delle gare complete – e fu solo a metà degli anni ’90 che la Formula One Management consolidò i diritti di trasmissione. Si potrebbe sostenere che riempire il palinsesto con gare interamente dominate dalla pubblicità sarebbe stata una soluzione facile, ma il ricco materiale degli anni ’90 e 2000 – in cui le competizioni a volte sembravano vere e proprie vetrine promozionali – è già disponibile sul canale YouTube dedicato agli appassionati.

Gare epiche della Ferrari con Michael Schumacher

Il dominio della Ferrari durante l’era di Michael Schumacher è un capitolo imprescindibile della storia della F1. Rimangono indelebili nella memoria le sue battaglie memorabili con Mika Häkkinen – chi potrebbe dimenticare Spa 2000? – e la celebre strategia delle quattro soste, ideata da Ross Brawn, che gli permise di trionfare al Gran Premio di Francia nel 2004. Inoltre, sarebbe stata un’occasione unica per rivivere il totale dominio in condizioni di pioggia dimostrato al Gran Premio di Spagna del 1996 e per ricordare la vittoria inaugurale, seppur discreta, della scuderia a Monza nello stesso anno.

Mostrare gare complete o offrire approfonditi riassunti avrebbe consentito ai nuovi tifosi di scoprire alcune delle gemme nascoste del passato di questo sport appassionante, un aspetto che, purtroppo, è rimasto in secondo piano.

