F1 Ferrari Oggi: Hamilton non si sta divertendoi; Leclerc riflettono sugli ordini di squadra falliti

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedi 12° maggio 2025 in Formula 1.

Lewis Hamilton resta fiducioso nella Ferrari nonostante un avvio stagione non particolarmente brillante. ::: LEGGI DI PIÙ

La recente gestione di Lewis Hamilton in Ferrari ha sollevato non poche polemiche, in particolare da Ralf Schumacher, il quale accusa il pilota britannico di aver aggravato le difficoltà del leggendario outfit di Maranello. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha espresso il suo amore per la cucina italiana, anche se ammette di avere difficoltà a resistere ad alcuni dei suoi piatti preferiti. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha rivelato che un suo ex compagno di squadra ai tempi della Mercedes avrebbe fatto notare come il pilota Ferrari non stia vivendo al meglio la sua esperienza a Maranello, costretto a lottare costantemente per guadagnarsi una posizione tra le prime sei in classifica. ::: LEGGI DI PIÙ

