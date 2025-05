FORTI critiche ad Hamilton per il suo comportamento alla Ferrari

La recente gestione di Lewis Hamilton in Ferrari ha sollevato non poche polemiche, in particolare da Ralf Schumacher, il quale accusa il pilota britannico di aver aggravato le difficoltà del leggendario outfit di Maranello.

Durante il Gran Premio di Miami, Hamilton è stato protagonista di uno scambio acceso e, dopo essere stato richiamato dal direttore francese per i suoi commenti in radio, ha invitato il capo del team, a calmarsi.

I messaggi trasmessi via radio, registrati durante la diretta, hanno mostrato un Hamilton visibilmente irritato per i ritardi nella coordinazione degli ordini con Charles Leclerc, arrivando persino a suggerire a Riccardo Adami di prendersi una breve pausa per prepararsi il tè.

Nel contesto di una stagione particolarmente difficile – la Ferrari occupa attualmente il quarto posto nel campionato costruttori e il sette volte campione Hamilton è settimo nella classifica piloti – tali osservazioni non sono state accolte con favore da Fred Vasseur.

Correlato: Kimi Antonelli riceve un messaggio chiave per il suo futuro in F1

Schumacher critica a Hamilton

Il veterano Ralf Schumacher non ha nascosto le sue critiche, definendo l’atteggiamento di Hamilton “minimi”, un termine tedesco tipicamente usato per indicare comportamenti irrazionali e testardi.

In un’intervista al podcast Backstage Pitlane di Sky Germany, Schumacher ha commentato: “Mimimi, Hamilton, quello è stato un errore. Se realmente volesse superare, la situazione sarebbe diversa, visto che in quell’istante era anche più veloce. Tuttavia, se non reagisco in maniera diretta, non userò toni sarcastici, ma mi limiterò a dire che mi dispiace. Con tutta la sua esperienza e il suo status, questo episodio non doveva accadere: una scelta più saggia da parte sua avrebbe potuto solo giovargli.”

Non è la prima volta in questa stagione che Schumacher colpisce Hamilton, tanto da suggerire recentemente che il pilota dovrebbe lasciare la Ferrari prima della fine del suo contratto, a causa dei risultati deludenti.

In diverse qualifiche, Leclerc ha superato Hamilton in cinque delle sei occasioni e il britannico ha conquistato solo un piazzamento tra i primi cinque nelle gare principali. Schumacher ha concluso ribadendo che in Ferrari conoscono bene il temperamento di Hamilton e che atteggiamenti come questi rischiano di creare tensioni interne che, inevitabilmente, si faranno sentire.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato