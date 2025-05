Hamilton e Leclerc riflettono sugli ordini di squadra falliti alla Ferrari

Lewis Hamilton resta fiducioso nella Ferrari nonostante un avvio stagione non particolarmente brillante.

Dopo il Gran Premio di Miami l’attenzione si è concentrata sul team italiano e sul sette volte campione del mondo, soprattutto a seguito di alcune polemiche legate ai comandi dati dal team. “Il monoposto ha un grande potenziale, ma qualcosa ci sta frenando – ha spiegato Hamilton ricordando Miami – in Cina abbiamo perso rendimento e, pur avendo la capacità, non siamo riusciti a sfruttarla appieno. Finché non risolveremo questo problema, continueremo a lavorare anche su altri aspetti. È stata una gara difficile, ma la posizione in classifica è in miglioramento e confido nel futuro.”

Correlato: Kimi Antonelli riceve un messaggio chiave per il suo futuro in F1

Il potenziale nascosto della Ferrari

Charles Leclerc non ha avuto una prestazione all’altezza delle aspettative a Miami. Il pilota monegasco ha commentato che “la velocità non è stata quella che ci aspettavamo” dopo la sprint race del Gran Premio negli Stati Uniti. Pur riconoscendo che la mancanza di ritmo era evidente, ha ammesso che non si poteva contare su miracoli. “In una giornata perfetta potremmo forse aver superato Kimi, ma questa è la realtà che dobbiamo affrontare”, ha aggiunto, sottolineando come il problema vada affrontato sotto due punti di vista: da un lato bisogna correggere quegli errori che probabilmente ci sono costati una posizione, mentre le restanti posizioni dipendono in larga misura dal potenziale della vettura.

Guardando alla prossima sfida in Italia, Leclerc si è mostrato più ottimista: “Credo che Imola possa rivelarsi una buona opportunità”. Tuttavia, il pilota ha ammesso che per questa stagione ha poche aspettative su Montecarlo, in quanto la vettura attuale non sembra in grado di supportarlo al meglio nelle sfide su pista. Entrambi i piloti confidano in un rapido miglioramento della situazione e sono fiduciosi che il team saprà evolversi in vista del Gran Premio di Imola.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato