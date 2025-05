Hamilton non si sta DIVERTENDO con la Ferrari!

Lewis Hamilton ha rivelato che un suo ex compagno di squadra ai tempi della Mercedes avrebbe fatto notare come il pilota Ferrari non stia vivendo al meglio la sua esperienza a Maranello, costretto a lottare costantemente per guadagnarsi una posizione tra le prime sei in classifica.

Hamilton si è trasferito dalla Mercedes alla Ferrari a gennaio con l’aspirazione di lottare per un ottavo titolo mondiale nel 2025. Tuttavia, dopo un avvio complicato, attualmente si trova al settimo posto nel campionato piloti, a 90 punti dal leader, Oscar Piastri.

Nel frattempo, il suo ex team Mercedes ha già conquistato quattro podi in questa stagione, tutti ottenuti dal suo ex compagno George Russell, che ora occupa la quarta posizione nel campionato piloti.

La Mercedes, inoltre, si è assicurata il secondo posto nel campionato costruttori, avvicinandosi notevolmente alle sfide messe in campo dalla McLaren, mentre la Ferrari si è fermata a soli 11 punti dal campione del 2024.

Recentemente, Russell ha espresso grande stima per Hamilton, sottolineando come il difficile inizio di stagione potrebbe avere ripercussioni sul suo stato d’animo. "È un campione e un vincitore, ma ora si trova in una situazione in cui non può mostrare tutto il suo potenziale", ha commentato il pilota britannico prima del Gran Premio di Miami. Ha aggiunto: "Se vedessi un sorriso eccessivo sul suo volto, ci sarebbero dei dubbi. Nutro un grande rispetto per lui, ed è difficile vedere un talento che non si gode ciò che fa. Per Hamilton, l’importanza non risiede nel denaro, ma nei risultati. Anche se questo momento non gli appartiene, sono certo che tornerà a trovare il suo ritmo."

I problemi di Hamilton in Ferrari

Il rendimento scarso della SF-25 della Ferrari continua a preoccupare e ciò risulta ancora più inquietante per il sette volte campione, soprattutto se paragonato al suo nuovo compagno, Charles Leclerc. Il pilota 40enne si è infatti classificato dietro Leclerc in cinque delle sei sessioni di qualificazione principali, accumulando attualmente 12 punti in meno rispetto al monégasque.

Questa situazione richiama la stagione 2024, quando Hamilton è stato oscurato da Russell in Mercedes, nonostante le due vittorie in un anno che si è rivelato particolarmente impegnativo. Inoltre, la leggenda tedesca Ralf Schumacher ha recentemente suggerito che Hamilton potrebbe lasciare la Ferrari prima della scadenza del suo contratto, un’ipotesi che trova eco nelle osservazioni di Russell sulla mancanza di entusiasmo del pilota.

