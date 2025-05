Hamilton ammette i problemi nell'adattamento alla Ferrari

Lewis Hamilton ha espresso il suo amore per la cucina italiana, anche se ammette di avere difficoltà a resistere ad alcuni dei suoi piatti preferiti.

Il sette volte campione di Formula 1 si è trasferito a Maranello lo scorso gennaio, dando così inizio alla sua avventura con la Ferrari, un sogno a lungo coltivato. Pur mantenendo la residenza a Monaco, come molti piloti, dedica gran parte del suo tempo a lavorare con la nuova scuderia in un ambiente decisamente più glamour rispetto a Brackley, dove ha trascorso 12 anni con la Mercedes.

L'inizio in Ferrari non è stato esaltante. Pur seguendo una dieta completamente a base vegetale, il pilota di 40 anni non può nascondere la sua passione per la cucina italiana. “Sì, mi piace tantissimo. In realtà, mi risulta davvero difficile rinunciare a pizza e pasta. La scorsa settimana ho mangiato tre pizze in due giorni. C’è qualcuno che mi fornisce regolarmente e, al termine di ogni giornata, gli scrivo: ‘Puoi portarmi una pizza?’ e lui non mi delude mai”, ha dichiarato Hamilton durante il Gran Premio di Miami.

Il difficile inizio di Hamilton in Ferrari

Nonostante il neofita si trovi a suo agio nel nuovo ambiente, le prime gare con Ferrari si sono rivelate complicate. In sei weekend di Gran Premi ha ottenuto un solo podio e attualmente occupa la settima posizione in classifica, trovandosi a 12 punti di distanza dal compagno Charles Leclerc.

Inoltre, Leclerc ha superato Hamilton in cinque delle sei gare, evidenziando una differenza netta nelle prestazioni, soprattutto in seguito al dominio avuto da George Russell nella stagione precedente, quando Hamilton correva per la Mercedes.

L'ex pilota di F1 Ralf Schumacher ha recentemente suggerito che, se le difficoltà dovessero persistere, Hamilton potrebbe decidere di rescindere anticipatamente il suo contratto con Ferrari. Tuttavia, il sette volte campione rimane ottimista riguardo al passaggio alla scuderia più titolata della storia della Formula 1. Hamilton spera di lottare per un inedito ottavo titolo mondiale e sa che le modifiche regolamentari previste per il 2026 potrebbero cambiare radicalmente il panorama competitivo della F1.

