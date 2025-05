Ferrari Oggi: Hamilton travolge al GP di Miami; RISPONDE alle critiche

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di domenica 4° maggio 2025 in Formula 1.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo l'apparente allontanamento dei piloti da parte della FIA. Secondo Hamilton, è fondamentale che l'organizzazione collabori in maniera più diretta con chi è al volante. ::: LEGGI DI PIÙ

Le critiche rivolte a Lewis Hamilton sono aumentate a seguito dei risultati deludenti con la Ferrari. ::: LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio di Miami ha evidenziato come il talento di Oscar Piastri sia attualmente imbattibile in griglia, aumentando il distacco dai suoi rivali nella lotta per il campionato piloti. Il leader si è imposto con notevole chiarezza, seguito da Lando Norris e George Russell. ::: LEGGI DI PIÙ

Le tensioni tra Lewis Hamilton e Ferrari hanno raggiunto livelli altissimi durante il Gran Premio di Miami, a causa di strategie di gara che si sono rivelate decisamente inadeguate. ::: LEGGI DI PIÙ

