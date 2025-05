Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo l'apparente allontanamento dei piloti da parte della FIA. Secondo Hamilton, è fondamentale che l'organizzazione collabori in maniera più diretta con chi è al volante.

Hamilton è riconosciuto non solo per i suoi innumerevoli successi in pista, ma anche per l'enorme influenza che esercita a livello globale. Tuttavia, all'interno dell'Associazione dei Piloti di Gran Premi (GPDA), il suo punto di vista non è quello predominante. Tale ruolo è riservato al suo ex compagno di squadra, George Russell, attuale presidente dell'associazione, e a Carlos Sainz, recentemente nominato direttore della GPDA.

Il sette volte campione ha sottolineato come i piloti desiderino partecipare più attivamente alla presa di decisioni, auspicando che la FIA riconosca loro un ruolo più significativo nei processi decisionali.

Cosa ha detto Lewis Hamilton sulla FIA?

“Credo che la GPDA sia molto unita. In definitiva, desideriamo collaborare a stretto contatto con la FIA”, ha dichiarato Hamilton ai media prima del Gran Premio di Miami. “Tutti noi vogliamo contribuire a migliorare lo sport e, ovviamente, abbiamo affrontato in passato alcune difficoltà nella comunicazione. Attualmente non abbiamo un seggiolone al tavolo delle decisioni e, secondo me, questa situazione deve cambiare”, ha aggiunto. “Se si guarda ad altri sport con presenza sindacale, è probabile che col tempo la situazione si modifichi. Non intendiamo controllare le decisioni, ma semplicemente dare il nostro contributo e far sentire la nostra voce”, ha sottolineato. “In definitiva, è imprescindibile che chi prende decisioni consideri il punto di vista del pilota, ed è proprio questo l’obiettivo che ci siamo posti”, ha concluso.

