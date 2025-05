Hamilton RISPONDE alle critiche alla Ferrari

Le critiche rivolte a Lewis Hamilton sono aumentate a seguito dei risultati deludenti con la Ferrari.

Nonostante le elevate aspettative create dal suo passaggio alla nota scuderia italiana, le sue prestazioni si sono rivelate al di sotto delle attese, scatenando il malumore tra tifosi e addetti ai lavori.

Il sette volte campione del mondo ha comunque ottenuto un importante successo vincendo una gara sprint in Cina, un risultato che definisce “eccezionale” in un inizio di stagione così complicato. Ora, in vista del weekend di gare a Miami, il pilota preferisce lasciare alle spalle le polemiche per concentrarsi sul miglioramento continuo.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Il futuro conta per Hamilton

"Il passato non si può cambiare, ma spetta a ognuno decidere cosa verrà", afferma Hamilton in merito alla sua esperienza in Ferrari.

"Perciò, lavorando sodo, preparandosi al meglio – ad esempio approfondendo gli studi – e mantenendo un atteggiamento positivo, bisogna avere fiducia in se stessi", aggiunge.

Attualmente il pilota si attesta al settimo posto in classifica, mentre il compagno Charles Leclerc occupa la quinta posizione. Nel Gran Premio di Miami, Hamilton partirà dalla dodicesima posizione, cercando di riconquistare terreno e punti fondamentali per la stagione.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato