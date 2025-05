Hamilton travolge la Ferrari al GP di Miami

Le tensioni tra Lewis Hamilton e Ferrari hanno raggiunto livelli altissimi durante il Gran Premio di Miami, a causa di strategie di gara che si sono rivelate decisamente inadeguate.

Gli ordini via radio della Scuderia si sono trasformati in una vera e propria cronaca di un weekend complicato, nel quale Hamilton ha espresso in modo evidente il suo disappunto dopo aver superato Charles Leclerc e aver nuovamente cambiato posizione.

Il fine settimana si è rivelato particolarmente difficile per Ferrari: sebbene Hamilton si sia classificato terzo nella gara sprint, in gara la squadra ha faticato a trovare il ritmo giusto, con Leclerc che ha concluso al settimo posto e il britannico all’ottavo.

Come si sono svolti gli scambi radio tra Ferrari e Sainz?

«Basta parlarmi mentre sono in piena battaglia, dai! Ma davvero, mi stai parlando proprio in frenata!» ha esclamato Hamilton. Partendo con pneumatici duri, il pilota britannico è passato ai medi durante l’unica sosta, ed è stato proprio mentre si avvicinava a Leclerc con i duri che sono iniziate le istruzioni dal box. Hamilton ha chiesto: «Quanto distano le vetture davanti a Charles? Sto rompitomi gli pneumatici inseguendolo». Adami ha risposto: «D’accordo, Antonelli ha sei secondi di vantaggio su Charles».

Alla domanda di Hamilton, «Quindi mi vuoi far restare qui dietro Leclerc per tutta la gara?», il suo ingegnere di pista ha replicato: «Te lo dico più tardi». Le direttive della Scuderia non hanno convinto il pilota britannico, che ha ricordato il sacrificio fatto in Cina, sottolineando come gli fosse stato imposto di mantenere la posizione per sfruttare il DRS di Leclerc. Adami ha insistito: «Vogliamo che Charles prosegua con il DRS. Avanti!», a cui Hamilton ha risposto con tono esasperato: «Argh... Non siete dei veri giocatori di squadra! In Cina mi sono ritirato quando avevate scelto un’altra strategia!»

Nonostante il cambio di strategia approvato da Ferrari, l’atmosfera non è migliorata. Adami ha annunciato: «Scambiamo le vetture… cambiamo!», mentre Hamilton replicava: «Rilassatevi, andiamo!» In seguito, Adami ha informato: «Antonelli ha un vantaggio di 4,9 secondi». Hamilton ha protestato: «Ora ho esaurito gli pneumatici! Ce la faccio a raggiungerlo o no?».

Adami ha sottolineato: «Mi servono 30,7 secondi per colmare il gap in sei-sette giri», e Hamilton ha risposto: «Fammi sapere dove sto perdendo terreno». Con l’ultimo giro, Adami ha comunicato: «Antonelli a 31,7 secondi; distanza davanti 2,8: una gara molto ravvicinata». La crescente frustrazione di Leclerc, che lo seguiva a pochi secondi, ha spinto Ferrari a invertire la strategia: «Scambiamo le vetture in T17», ha ordinato Adami. Hamilton ha replicato: «Quindi credi che non riuscirò a raggiungerli?».

Adami ha quindi dichiarato in modo deciso: «Sainz a 1,4 secondi». A cui Hamilton ha risposto: «Devo lasciargli passare anche lui?» Nel tentativo di guadagnare un’ulteriore posizione, Sainz ha rischiato un sorpasso: nella T17, nell’ultima curva, il contatto con Hamilton ha causato una leggera collisione. Nonostante il momento di difficoltà, Hamilton è riuscito a mantenere il controllo del suo Ferrari, accelerando per tagliare il traguardo all’ottava posizione.

