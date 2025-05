Piastri vince il Gran Premio di Miami; Antonelli aggiunge ancora

Il Gran Premio di Miami ha evidenziato come il talento di Oscar Piastri sia attualmente imbattibile in griglia, aumentando il distacco dai suoi rivali nella lotta per il campionato piloti. Il leader si è imposto con notevole chiarezza, seguito da Lando Norris e George Russell.

Il Circuito Internazionale di Miami ha offerto una gara appassionante, caratterizzata fin dall'inizio da emozionanti sorpassi e incidenti spettacolari. Un violento contatto nella prima curva ha costretto Jack Doohan all'abbandono, grazie all'intervento di Liam Lawson, segnando l'inizio di una competizione ricca di colpi di scena.

Al giro 29, verso la metà della gara, Oliver Bearman ha dovuto ritirarsi a causa di un guasto tecnico al suo bolide, evento che ha determinato l'attivazione del Safety Car virtuale.

La tensione non è diminuita: al giro 33, Gabriel Bortoleto si è ritirato per un malfunzionamento della centrale di potenza della sua Sauber, costringendo nuovamente la direzione a ricorrere al Safety Car virtuale.

Il quarto ritiro della serata è arrivato al giro 38, quando Liam Lawson, ancora una volta, non è riuscito a portare a termine la gara. Questo episodio alimenta i dubbi sulla sua permanenza in Formula 1, indipendentemente dalla squadra con cui potrà correre in futuro.

Andrea Kimi Antonelli, della Mercedes, nonostante un’ottima partenza dalla terza posizione in griglia, ha concluso la corsa al sesto posto. Il pilota ha dimostrato una notevole determinazione, confermandosi il miglior rookie dell’anno e potenzialmente destinato a diventare una grande stella della categoria.

Fernando Alonso ha ancora una volta messo in mostra il suo valore, pur rimanendo confinato nella parte medio-bassa della classifica, terminando al quindicesimo posto. Sembra che per Aston Martin questo potrebbe essere il punto fisso della stagione, lontano dai riflettori dei punti.

Per quanto riguarda la Ferrari, Lewis Hamilton ha continuato a lottare fino all’ottava posizione, leggermente superato da Charles Leclerc, arrivato al settimo. Quest’ultimo, visibilmente contrariato dalla strategia adottata dal team, ha lasciato intravedere il malcontento interno.

Infine, Carlos Sainz è riuscito a concludere la gara da punti, sebbene sia stato Alexander Albon a spiccare conquistando la quinta posizione, a differenza del nono posto del compagno spagnolo.

