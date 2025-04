F1 Oggi: Mercedes conferma i cambiamenti nella formazione; Il grande sogno di Hamilton con la Ferrari

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 1° aprile 2025 in Formula 1.

Mercedes ha confermato che Toto Wolff non parteciperà al Gran Premio del Giappone 2025, dopo essere stato assente anche a Suzuka l’anno scorso. ::: LEGGI DI PIÙ

Svelato il segreto della Ferrari per lasciarsi alle spalle la Cina e lottare per la vittoria in Giappone. ::: LEGGI DI PIÙ

Durante un'intervista esclusiva per Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno rivelato quali figure li ispirano in pista. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha intenzione di disegnare una delle future city car di Ferrari, creando il successore della leggendaria F40, la supercar a lui tanto cara. ::: LEGGI DI PIÙ

Esattamente un anno fa, Lewis Hamilton gareggiava in Formula 1 con la Mercedes, come da tradizione. Tuttavia, nel 2025 il pilota ha fatto il grande salto passando alla Ferrari, accoppiandosi a Charles Leclerc. Dopo due weekend di gare sono emerse alcune differenze significative, alimentando il dibattito su chi possa rappresentare il principale rivale per McLaren e Max Verstappen in questa stagione. ::: LEGGI DI PIÙ

