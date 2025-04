Hamilton e Leclerc sottolineano le loro più grandi ispirazioni

Durante un'intervista esclusiva per Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno rivelato quali figure li ispirano in pista.

Entrambi i piloti hanno infatti aperto una finestra sulle proprie motivazioni, spiegando come queste influenze plasmino la loro preparazione in vista delle prossime gare. Dopo la doppia squalifica in Cina, sono fiduciosi di rimediare al circuito e di migliorare la loro performance al Gran Premio del Giappone, che si disputerà nel weekend a venire.

Hamilton, sette volte campione del mondo, ha sottolineato come il pugile Muhammad Ali e il cestista Michael Jordan siano per lui vere e proprie fonti d’ispirazione. Ha elogiato la disciplina e lo stile di Jordan, pur evidenziando che la sicurezza in se stessi incarnata da Ali rappresenta per lui il più grande insegnamento. “Muhammad Ali e, probabilmente, anche Jordan, sono quelli che ammiro di più”, ha dichiarato il pilota, che inoltre ha ricordato come Jordan continui a lasciare il segno anche nell’ambito dell’automobilismo in qualità di comproprietario della scuderia NASCAR 23XI Racing.

Leclerc si ispira a suo padre

Nel mondo Ferrari, Leclerc ha sempre trovato nel ricordo del padre, Hervé, la sua principale fonte di forza. Il giovane monegasco attribuisce a lui i valori e la semplicità che hanno lasciato un segno indelebile nel suo carattere. “Ho sempre ammirato la sua umiltà, e quella lezione mi accompagna ogni giorno. Gran parte di ciò che sono oggi gliene devo”, ha dichiarato con emozione. Purtroppo, Hervé è venuto a mancare nel 2017 e non ha potuto assistere ai successi del figlio, come la vittoria al Gran Premio di Monaco dello scorso anno.

Le rivelazioni di Hamilton e Leclerc offrono ai tifosi uno sguardo intimo sulle forze che guidano questi campioni. In un momento in cui Ferrari si prepara ad affrontare nel 2025 la sfida contro McLaren, Mercedes e la Red Bull di Max Verstappen, la determinazione e la passione rimangono gli ingredienti fondamentali per superare ogni ostacolo.

