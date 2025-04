Il segreto della Ferrari per lottare per la vittoria in Giappone

Svelato il segreto della Ferrari per lasciarsi alle spalle la Cina e lottare per la vittoria in Giappone.

Secondo quanto riportato da FUnoAT, il team italiano ha cercato soluzioni per migliorare le prestazioni a Suzuka: "Ferrari ha sviluppato un nuovo modello simulatore della SF-25 per migliorare la performance in gara.

"I dati raccolti nel GP della Cina hanno mostrato che la monoposto funziona meglio con un minor carico di carburante e con un’altezza da terra più bassa. La squadra non è riuscita a sfruttare al massimo i dati dei long run durante i test in Bahrain, poiché non hanno spinto la vettura al limite.

"La vittoria di Hamilton nella Sprint, seguita poi da una squalifica nella gara, ha messo in evidenza importanti lacune nei dati relativi ad altezza e peso della vettura. L’analisi post-Cina ha permesso al team di comprendere meglio il comportamento della macchina nelle gare più lunghe e pianificare un assetto più preciso per Suzuka.

“Obiettivo principale: migliorare la stabilità della piattaforma e l’equilibrio aerodinamico-meccanico, soprattutto nel difficile primo settore di Suzuka”, hanno riferito.

Correlato: Lewis Hamilton, motivo di MASSIMA PREOCCUPAZIONE in Ferrari

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato