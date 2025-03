Lewis Hamilton, motivo di MASSIMA PREOCCUPAZIONE in Ferrari

Lewis Hamilton è diventato motivo di grande preoccupazione per la Ferrari dopo l’ultima gara di Formula 1.

Come riportato da Corriere.it, la situazione legata al sette volte campione del mondo è quella che tiene maggiormente banco all’interno del team: “La squalifica più grave, dal punto di vista del principio, è stata quella di Hamilton, perché dimostra che la macchina non poteva mantenere lo stesso livello di prestazione per così tanti giri.

“È questo il punto su cui gli ingegneri stanno riflettendo più a fondo. Va detto che Vasseur ha gestito in modo poco convincente una conseguenza inaccettabile. Non si tratta di cercare un colpevole, ma va detto chiaramente: tutti i team sono al limite, eppure non piovono squalifiche.

“Il francese ha il compito più difficile del motorsport, ma una doppia esclusione non può essere minimizzata e avrebbe meritato una presa di posizione più forte. Altrimenti, il rischio è quello di far pensare che non si abbia pieno controllo di ciò che succede dietro le quinte.

“Dopo un primo anno di adattamento e un secondo di crescita, Vasseur saprà davvero fare meglio dei suoi predecessori e uscire vincitore dalle difficoltà?”, si legge nel commento.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

