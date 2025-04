Hamilton contro Leclerc in Ferrari: chi è il principale rivale di Verstappen e della McLaren?

Esattamente un anno fa, Lewis Hamilton gareggiava in Formula 1 con la Mercedes, come da tradizione. Tuttavia, nel 2025 il pilota ha fatto il grande salto passando alla Ferrari, accoppiandosi a Charles Leclerc. Dopo due weekend di gare sono emerse alcune differenze significative, alimentando il dibattito su chi possa rappresentare il principale rivale per McLaren e Max Verstappen in questa stagione.

Nel 2025 la situazione appare netta: la McLaren ha iniziato in modo simile a quanto fatto dalla Red Bull nel 2024, dominando la griglia grazie alla monoposto più veloce. La vera forza risiede nella doppia formazione, con Lando Norris e Oscar Piastri pronti a contendersi il titolo, a differenza del singolo Verstappen in Red Bull. Inizialmente, la Ferrari era ritenuta il principale contendente per McLaren, ma il rendimento iniziale della vettura lascia intravedere possibili sorprese.

Ferrari nel 2025

Attualmente, la Ferrari sembra essere in svantaggio rispetto alla McLaren, non tanto per la potenza o la velocità in rettilineo, ma per il rendimento nelle curve a bassa velocità e nelle sezioni tecniche. Durante il Gran Premio in Cina la vettura rossonera è risultata più lenta in quasi tutte le curve. Confrontando i tempi di Piastri e Leclerc, si nota come Piastri riesca a superare il compagno in ogni fase: in frenata, in ingresso e in uscita dalle curve. I dati telemetrici rivelano che Leclerc è costretto a frenare in modo più deciso per ottenere l’aderenza necessaria, sacrificando così parte della velocità.

Nelle qualifiche cinesi, Piastri e Hamilton si sono imposti rispettivamente nei propri team, anche se Hamilton ha dovuto frenare con maggiore anticipo e intensità, con un tempo finale inferiore di circa 0,3 secondi. La Ferrari, inoltre, ha dimostrato una maggiore competitività in pista quando utilizza composti morbidi rispetto ai pneumatici impiegati in gara.

F1 Tempo: velocità/delta Piastri (arancione) vs Hamilton (rosso) in classifiche in Cina

Hamilton vs Leclerc in Australia

La sfida iniziale riguardava la scelta del leader all’interno della Ferrari, e come il team avrebbe distribuito i ruoli tra Hamilton e Leclerc. Finora, entrambi i piloti hanno perso punti a causa di errori commessi dal gruppo. Nelle qualifiche australiane, Leclerc ha occupato la settima posizione e Hamilton l’ottava, con una differenza di 0,218 secondi. Il pilota rossonero ha mostrato maggiore sicurezza, guadagnando 0,2 secondi nelle frenate grazie a una strategia più aggressiva sul circuito di Melbourne. In gara, Leclerc si è classificato ottavo e Hamilton decimo, a seguito della scelta tardiva della squadra di passare da pneumatici asciutti a intermedi, decisione che è costata loro punti preziosi. Nel giro più veloce, tuttavia, Hamilton si è distinto, essendo più di un secondo più rapido, soprattutto nel secondo settore del tracciato.

Hamilton e Leclerc brillano nella Sprint in Cina

Nel Gran Premio di Cina Hamilton ha sorpreso amici e rivali, conquistando il primo posto sia nelle qualifiche per la Sprint sia nella gara sprint. In SQ3 il pilota britannico ha battuto Leclerc per quasi 0,2 secondi, sfruttando frenate posticipate in più curve. Durante la Sprint, ha replicato il vantaggio nel giro più veloce, evidenziando l’audacia di chi sa sfruttare al meglio la propria vettura, accelerando anticipatamente o in entrata in curva. Le tecniche di frenata adottate dai due piloti sono state molto simili, sottolineando un equilibrio che però rischia di essere spezzato in futuro.

F1 Tempo: velocità/delta Hamilton (rosso) vs Leclerc (bianco) nella Sprint in Cina

Gran Premio di Cina per Hamilton e Leclerc

Dopo due sessioni positive, la Ferrari non è riuscita a mantenere il ritmo per il Gran Premio. In Q3, Hamilton si è attestato al quinto posto, mentre Leclerc al sesto, con una differenza di 0,110 secondi. Il rossonero è riuscito a recuperare 0,1 secondo rispetto alle prove della Sprint, ma Hamilton, osando nuovamente anticipare in curva, ha mantenuto quel margine di vantaggio. In gara, però, un errore della Ferrari ha fatto svanire i buoni piazzamenti, portando alla squalifica delle vetture per non aver rispettato il peso minimo regolamentare. In termini di ritmo, Hamilton ha registrato un giro più veloce di 1,1 secondi, in parte grazie alla sua seconda sosta e all’errenovazione dei pneumatici nella fase finale. Nonostante ciò, fino al secondo pit stop, Hamilton era in vantaggio, anche se un danno all’ala anteriore della vettura di Leclerc gli aveva temporaneamente consentito di essere più rapido all’inizio della gara.

Conclusione

I Gran Premi di Cina e Australia non hanno ancora svelato del tutto la rivalità tra Leclerc e Hamilton. Mentre in Australia le condizioni metereologiche e di pista hanno giocato un ruolo decisivo, in Cina fattori come il danno all’ala anteriore di Leclerc e la seconda sosta di Hamilton hanno pesato notevolmente sulle prestazioni. La qualificazione in Cina evidenzia come Hamilton abbia mostrato una maggiore fiducia nella sua vettura, confermata anche durante la Sprint, seppur con margini contenuti. I prossimi appuntamenti in Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, su circuiti rapidi simili a quello australiano, saranno fondamentali per capire se Hamilton riuscirà a imporsi come leader indiscusso all’interno della Ferrari in questa stagione.

