F1 Ferrari Oggi: Furioso per la doppia squalifica; Cadono nel campionato costruttori

GPFans ti propone le notizie più interessanti su Ferrari di questo Lunedì 24 marzo 2025 in Formula 1.

Il Gran Premio di Cina ha offerto una performance spettacolare dominata dalla McLaren, con Óscar Piastri e Lando Norris che hanno mostrato una superiorità innegabile rispetto agli altri concorrenti. ::: LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio di Cina ha confermato il dominio inconfutato della McLaren in Formula 1, regalando una gara che ha messo in luce sia la superiorità tecnica sia la strategia vincente della scuderia britannica. ::: LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc, 27 anni, è stato squalificato al termine del Gran Premio di Cina a seguito di un’anomalia tecnica che ha messo in dubbio la conformità del suo bolide. Il monoplazza monegasco pesava all'incirca quanto manca a un cartone di latte per raggiungere il minimo regolamentare. ::: LEGGI DI PIÙ

Frédéric Vasseur si è mostrato visibilmente irritato per il modo in cui il Formula One Management (FOM) ha trasmesso le comunicazioni radio di Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Cina. Durante la gara si percepiva come se il sette volte campione del mondo stesse disobbedendo a un ordine del team Ferrari, sebbene, secondo il responsabile del team, quell'impressione fosse ben lontana dalla realtà. ::: LEGGI DI PIÙ

La prestazione di Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Australia è stata giudicata imbarazzante, soprattutto a pochi giorni dalla squalifica subita al Gran Premio di Cina. ::: LEGGI DI PIÙ

