Ecco la classifica costruttori dopo il GP di Cina.

Il Gran Premio di Cina ha confermato il dominio inconfutato della McLaren in Formula 1, regalando una gara che ha messo in luce sia la superiorità tecnica sia la strategia vincente della scuderia britannica.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato margine di manovra per nessun pilota: veterani e debuttanti sono stati travolti dalla prestazione straordinaria della McLaren, con Piastri e Norris che hanno stabilito un ritmo inarrestabile. L’evento ha dimostrato, ancora una volta, la supremazia della McLaren in una serata all’insegna della precisione e della determinazione.

Mercedes ha mostrato una notevole costanza, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal tracciato, mentre la Red Bull ha confermato una stagione incentrata su un unico pilota, con Liam Lawson che si è ritrovato nuovamente in fondo alla griglia. La grande sorpresa resta rappresentata da Williams, che insieme alla Ferrari, dopo solo due gare della stagione, si trova in una posizione del tutto inaspettata, in parte a causa della squalifica di Hamilton e Leclerc. Questo risultato inedito potrebbe infatti rimodellare le dinamiche del campionato nelle prossime tappe.

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Come procede il Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina?

1. McLaren – 78 punti

2. Mercedes – 57 punti

3. Red Bull Racing – 36 punti

4. Williams – 17 punti

5. Ferrari – 17 punti

6. Haas – 14 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Kick Sauber – 6 punti

9. Racing Bulls – 3 punti

10. Alpine – 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato