Vasseur, FURIOSO per la situazione di Hamilton al GP di Cina

Frédéric Vasseur si è mostrato visibilmente irritato per il modo in cui il Formula One Management (FOM) ha trasmesso le comunicazioni radio di Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Cina. Durante la gara si percepiva come se il sette volte campione del mondo stesse disobbedendo a un ordine del team Ferrari, sebbene, secondo il responsabile del team, quell'impressione fosse ben lontana dalla realtà.

Il weekend al Circuito Internazionale di Shanghai è stato ricco di emozioni contrastanti per Ferrari. Hamilton ha conquistato la sua prima pole position e la vittoria in una gara Sprint a bordo della vettura rossa. Tuttavia, la gara vera e propria si è rivelata un vero colpo di scena per la Scuderia, poiché Charles Leclerc e Hamilton hanno concluso rispettivamente quinto e sesto, dietro a Max Verstappen, e sono stati poi squalificati per violazioni delle normative tecniche.

Durante la competizione, i piloti avevano deciso di scambiarsi le posizioni: Leclerc, nonostante un'ala anteriore danneggiata, dimostrava una velocità superiore rispetto a Hamilton.

La beffa del FOM

Tutto è iniziato con un messaggio radio di Hamilton: "Credo che lascerò passare Charles, perché sto avendo delle difficoltà". Quest'affermazione non è mai giunta in onda in televisione. Invece, è stato trasmesso il messaggio in cui si comunicava che "cambieremmo vettura in curva 14", a cui il pilota britannico aveva risposto: "Quando mi avvicinerò, sì". Fu una scelta di Hamilton permettere a Leclerc di adelantare, e il dibattito si concentrò esclusivamente sul tempismo dell'operazione.

"Questa è davvero una beffa del FOM, perché l'iniziativa è partita da Lewis. È stato lui a chiederci di scambiarci le posizioni", ha spiegato Vasseur ai media in Cina. "Tuttavia, per creare spettacolo e generare scalpore, è stata diffusa soltanto la seconda parte del messaggio. Ne parlerò personalmente con loro. Lavoriamo insieme come una squadra e puntiamo sempre al meglio per Ferrari. I piloti si erano già accordati prima della gara e per noi non rappresenta un problema."

