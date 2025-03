Lewis Hamilton Oggi: La chiave del loro ottavo titolo; Concorda con Horner dopo la proposta della FIA

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di domenica 9° marzo 2025 in Formula 1.

Juan Pablo Montoya ritiene che le ambizioni di Lewis Hamilton per il titolo dipenderanno in larga misura dalla sua collaborazione con Charles Leclerc. Per questo motivo, quando un pilota cambia squadra, afferma di essere più felice e di sentirsi finalmente a casa, seguendo una prassi standard da sempre adottata. ::: LEGGI DI PIÙ

Un ex compagno di Lewis Hamilton ha svelato uno dei modi migliori per ammirare il sette volte campione del mondo di F1 nel suo lato più autentico. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton auspica il ritorno dei motori V10 in Formula 1 mentre la FIA esplora nuove possibilità. Il futuro del campionato potrebbe infatti vedere il rientro di questi motori, tanto apprezzati dagli appassionati, e il sette volte campione mondiale è l’ultimo a esprimere il suo favore per questo cambiamento. ::: LEGGI DI PIÙ

Il sette volte campione mondiale di Formula 1, Lewis Hamilton, ha annunciato i suoi piani di ritiro a pochi giorni dall’inizio della stagione 2025. ::: LEGGI DI PIÙ

