Un ex compagno di Lewis Hamilton ha svelato uno dei modi migliori per ammirare il sette volte campione del mondo di F1 nel suo lato più autentico.

Dal suo debutto nel 2007, il pilota britannico ha completamente reinventato la sua immagine, evolvendosi fino a diventare un’icona riconosciuta sia sulle piste sia nei circoli dell’alta società.

Questa stagione invernale, Hamilton ha compiuto il grande salto passando alla Ferrari, segnando una svolta storica grazie a un’alleanza spettacolare con la scuderia più simbolica ed efficace della Formula 1.

I tifosi hanno accolto il pilota a braccia aperte, mentre lui riesce a coniugare la sua attività sportiva con progetti extra-pista, come la collaborazione alla prossima pellicola sulla F1 e l’esplorazione nel mondo della moda.

Matt Tait, ex preparatore a McLaren, ha rivelato in esclusiva a Jim Kimberley per GPFans come vedere Lewis nel suo stato più genuino. Secondo Tait, il segreto sta nel vederlo insieme a suo fratello: in quei momenti traspare il vero sé, lontano dalle pressioni della competizione automobilistica.

Lewis Hamilton ha un forte legame con suo fratello Nicolas

Hamilton è passato alla Ferrari in uno scambio clamoroso

Quando è più autentico Lewis Hamilton?

«In verità, se vuoi vedere Lewis per quello che è realmente, il modo migliore è osservarlo accanto a suo fratello», ha commentato Tait.

«Se lo togliessimo dal contesto delle corse, bastarebbe vedere come interagisce e si diverte con lui per coglierne la personalità autentica. Fuori dalla pista, è un compagno inseparabile che sa godere appieno di ogni istante», ha spiegato l’ex allenatore.

Il fatto che Lewis faccia uno sforzo per assistere alle gare del fratello è la prova tangibile del legame così speciale che li unisce.

