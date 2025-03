Svelata la chiave di Hamilton per il titolo Ferrari nel 2025

Juan Pablo Montoya ritiene che le ambizioni di Lewis Hamilton per il titolo dipenderanno in larga misura dalla sua collaborazione con Charles Leclerc. Per questo motivo, quando un pilota cambia squadra, afferma di essere più felice e di sentirsi finalmente a casa, seguendo una prassi standard da sempre adottata.

In un'intervista rilasciata a OnlineCassino, l'ex pilota colombiano ha illustrato la strategia che Hamilton dovrà attuare per vincere il titolo nel suo primo anno alla Ferrari.

“Sono convinto che Hamilton voglia davvero vincere e questa forza di volontà sarà decisiva. "Certo, è difficile stabilizzarsi a questo punto in cui la Ferrari può essere competitiva, ma guardando la vettura a fine stagione si nota una forte somiglianza con quella della McLaren", ha commentato.

Aggiunge ora: "Considerando che l'età è molto simile a quella della McLaren, non siamo lontani dal modello vincente. Ma il fattore chiave sarà il rapporto con Charles e il lavoro di squadra evolverà, insieme alla capacità della Ferrari di coordinare entrambi in modo efficace".

Montoya ha anche osservato che, concentrando l'attenzione del pubblico su Hamilton, il team cercherà probabilmente di presentare entrambi i piloti come pari. "Sembra che saremo alla pari, ma ricordiamoci che la Mercedes è sempre stata equilibrata. Quest'anno, ad esempio, George ha iniziato a superare Lewis dopo che quest'ultimo ha annunciato il cambiamento", ha concluso.

Correlato: Schumacher sceglie tra Leclerc e Hamilton per vincere con la Ferrari nel 2025!

Come si è concluso il campionato piloti nella stagione 2024 di F1?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato