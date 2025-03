Hamilton SOSTIENE Horner sul cambiamento proposto dalla FIA

Lewis Hamilton auspica il ritorno dei motori V10 in Formula 1 mentre la FIA esplora nuove possibilità. Il futuro del campionato potrebbe infatti vedere il rientro di questi motori, tanto apprezzati dagli appassionati, e il sette volte campione mondiale è l’ultimo a esprimere il suo favore per questo cambiamento. L’idea, promossa dal presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, apre la porta a una possibile revisione tecnica che integri l’utilizzo dei V10 in combinazione con carburanti sostenibili, nell’ottica della revisione regolamentare prevista per il 2026.

Nel quadro di una rivoluzione ecologica, la F1 si impegna a passare a carburanti al 100% sostenibili, elemento chiave per raggiungere l’obiettivo di emissioni nette di carbonio zero entro il 2030. La nuova normativa prevede inoltre una distribuzione quasi equilibrata tra la potenza fornita dal motore tradizionale e il contributo del sistema elettrico MGU-K, con l’intento di contenere i costi e promuovere l’innovazione tecnologica in segno di un futuro più verde per lo sport.

Il team Red Bull, guidato dal direttore Christian Horner, ha manifestato il proprio sostegno per il ritorno dei motori V10, utilizzati l’ultima volta nel 2005, evidenziando il piacere di risentire il rombo inconfondibile delle vetture da Gran Premio. Anche Hamilton, intervenuto recentemente durante un evento Ferrari a Milano, ha sottolineato l’importanza di mantenere l’essenza sonora delle corse, auspicando che, fra vent’anni, si possano assistere a gare emozionanti con vetture che non siano completamente elettriche, ma che impieghino motori V10 o V12 a zero emissioni.

Cosa si dice sui motori V10?

Dopo l’annuncio di Ben Sulayem, si sono diffuse voci che la FIA stia seriamente valutando l’adozione dei motori V10 in una Formula 1 più sostenibile. Un portavoce dell’organo direttivo ha confermato la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare approfonditamente questa possibilità, in vista della definizione della direzione tecnica del campionato oltre il ciclo normativo del 2026.

In una dichiarazione ufficiale è stato precisato: "Una soluzione basata su un motore V10 alimentato da carburante sostenibile rientrerebbe tra le opzioni studiate, in linea con gli obiettivi ambientali e il controllo dei costi. Pur rimanendo concentrati sulle regolamentazioni imminenti, riteniamo fondamentale guardare anche al futuro per garantire competitività e innovazione, motivo per cui stiamo approfondendo tutte le possibilità tramite un gruppo di lavoro dedicato." Sebbene non sia ancora pervenuta una conferma ufficiale, la spinta per il ritorno dei V10 sembra guadagnare terreno, con Hamilton in prima linea nella difesa di questo progetto.

