Le ultime sul ritiro di Hamilton dalla F1

Il sette volte campione mondiale di Formula 1, Lewis Hamilton, ha annunciato i suoi piani di ritiro a pochi giorni dall’inizio della stagione 2025. La nuova stagione prenderà il via nel weekend prossimo in Australia e, in un sorprendente cambio di rotta, il pilota britannico debutterà con la Ferrari dopo aver firmato con la storica scuderia italiana durante il periodo invernale.

Considerato uno dei migliori piloti di sempre, Hamilton detiene record che spaziano dalle vittorie alle pole position e ai podi, condividendo persino il primato dei titoli mondiali vinti. Dopo aver lasciato la Mercedes per cercare l’ambizioso ottavo titolo con la Ferrari, il sette volte campione punta a superare il record a lui affiancato da Michael Schumacher. Pur avendo 40 anni e alcune incertezze sulla forma che lo portò ai suoi sette titoli, il trasferimento a Ferrari ha acceso in lui una nuova scintilla di motivazione e la voglia di ritornare in lotta per il campionato.

Aggiornamento sul ritiro di Hamilton

Nella stagione 2024 il pilota terminò al settimo posto, il risultato più basso della classifica, venendo superato dalle prestazioni del compagno di squadra George Russell durante le qualifiche. Tale fase difficile lo portò persino a confessare, a fine anno, di non sentirsi più all’altezza. Tuttavia, dal momento del suo passaggio alla Ferrari, Hamilton ha mostrato un rinnovato ottimismo: durante le sessioni di prova pre-stagionali a Bahrain, ha dichiarato di sentirsi più positivo da tempo e pronto a lanciarsi nuovamente nella corsa per il titolo.

Nonostante alcuni commentatori evidenzino possibili difficoltà a superare il talento di Charles Leclerc, a causa della sua età e dei risultati del 2024, Hamilton è deciso a non cedere alla tentazione del ritiro. In un’intervista a Time ha sottolineato: “L’età è uno stato mentale. Certo, il corpo invecchia, ma non mi considero mai un vecchio. Posso assicurare che il ritiro non è nei miei piani; chissà, potrei restare in pista fino ai 50 anni.”

