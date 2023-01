Gulf ha presentado el teaser de un próximo anuncio sobre la Fórmula 1 y levantó los rumores sobre su probable regreso a la máxima categoría.

La petrolera había colaborado recientemente con McLaren y todos aún recuerdan la decoración que apareció durante el Gran Premio de Mónaco 2021. Pero la sociedad entre las dos compañías terminó el año pasado y ahora es a otro equipo que debemos mirar.

Gulf ha anunciado en Twitter que "una gran noticia de la F1 viene próximamente", antes de plantear una pregunta a sus seguidores: "¿Qué esperas más de esta nueva temporada?".

Big F1 news coming soon 👀



What are you most looking forward to in the new season?#GulfOil #TogetherWeAreUnstoppable #F1 #FormulaOne #Racing pic.twitter.com/ellwGyi2ZB