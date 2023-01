Williams ha hecho un movimiento sorprendente al nombrar a James Vowles como su nuevo director del equipo.

Vowles, quien reemplaza a Jost Capito, se unirá a Williams el 20 de febrero, poco antes de la única prueba de pretemporada que tendrá lugar ese mismo mes en Bahréin.

Vowles ha sido una figura fundamental en la obtención de nueve títulos de constructores de F1: ocho con Mercedes y uno con Brawn GP, además de supervisar más de 120 victorias en carreras.

