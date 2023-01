Redacción GPFans

Sergio Pérez está decidido a desafiar nuevamente a Max Verstappen en 2023. El mexicano dijo anteriormente que está listo para la pelea, pero sabe que será difícil. David Coulthard, ex piloto, también piensa que Pérez también debería mirar atrás a Daniel Ricciardo.

Pérez terminó su temporada más exitosa en la Fórmula 1 con un tercer lugar, algo decepcionante. Todo parecía muy color de rosa para el mexicano a principios de 2022.

El piloto de Red Bull participó bien e incluso logró superar a su compañero de equipo Verstappen en varias ocasiones, incluso cuando ganó en Mónaco. El mexicano manifestó en varias ocasiones que no solo quiere ser un segundo piloto y que en realidad quiere participar en la batalla por el título mundial.

Checo Pérez se perdió el subcampeonato por tres puntos

Coulthard se ha encontrado en una posición similar a la de Checo en varias ocasiones durante su carrera y ahora le extendió un consejo: "Estuve en la misma situación que Sergio, cuando tuve que competir contra Mika [Hakkinen] y Kimi [Raikkonen].

"Hay que saber girar cada piedra. Entrenamiento físico, entrenamiento mental. La única forma en que él puede mejorar su velocidad de calificación es en el simulador y Checo también tendrá que mirar por encima del hombro y ver que hay un piloto de reserva real [Ricciardo]", dijo en Balls .

No estar enfermo

Según el ex piloto de Red Bull y McLaren, Pérez debe ser perfecto en todas las áreas para mantenerse al día: "Significa que Checo tiene que cuidar su salud y estado físico. No puede estar simplemente enfermo. Cuando estuve en McLaren, durante nueve años, hice todas las pruebas y nunca me perdí una carrera.

"Incluso si me sentía mal cuando salía del auto. Sabía que en el momento en que le di al piloto de pruebas la oportunidad de entrar, él tenía la oportunidad de demostrar lo bueno que era. Tienes que marcar tu territorio", finalizó.