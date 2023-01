Alpine se ha convertido en el cuarto equipo en confirmar la fecha de lanzamiento de su coche para la temporada 2023 de Fórmula 1.

El fabricante francés presentará el A523 en una ceremonia en Londres el 16 de febrero.

Los galos terminaron 2022 cuartos en la clasificación de constructores después de defenderse de un desafío de toda la temporada de McLaren.

La escudería francesa reveló todos los datos sobre la muestra del nuevo vehículo con unas preguntas en su cuenta de Twitter.

La primera era sobre el nombre de la carretera que conecta a Ashbourne y Hazel Grove en Inglaterra; la segunda, una traducción al inglés de la palabra francesa "février"; la tercera, el concepto que define "iniciar o poner en marcha una actividad"; la cuarta, ¿cuál es la capital de Inglaterra?; y la quinta, ¿qué lugar ocupa el Gran Premio de Singapur en el calendario de la Fórmula 1 2023?

Si bien busca aprovechar el fuerte ritmo del año pasado, el equipo también espera erradicar algunos de los problemas de confiabilidad que obstaculizaron particularmente el potencial de puntos de Fernando Alonso.

Después de la partida del español para unirse a Aston Martin, Alpine contará con un nuevo fichaje, Pierre Gasly junto a Esteban Ocon, este último regresa por cuarta campaña consecutiva con el equipo.

We have some news to share later on…

But firstly, a quiz 🧐



1. What is the name of the road in England which connects Ashbourne and Hazel Grove? #Alpine