Redacción GPFans

Miércoles 4 Enero 2023 04:52

El director de Alpine, Otmar Szafnauer, reconoció que la ventaja que disfrutaba el equipo bajo las nuevas regulaciones financieras de la F1 estaba comenzando a disiparse a medida que los equipos rivales descubrían lagunas.

El equipo con sede en Enstone y Viry fue uno de los mejor situados para alcanzar el límite presupuestario cuando se introdujo en 2021.

Los equipos grandes, como Ferrari, Red Bull y Mercedes, se han visto obligados a reestructurar y despedir personal para cumplir con las reglas, mientras que los equipos más pequeños no podían competir con el tope original de $145 millones.

Alpine, por su parte, cumplió con el techo, sin necesidad de reestructurarse y pudiendo continuar con sus actividades.

Sin embargo, a medida que los equipos se familiarizan con el reglamento, la ventaja que tiene el fabricante francés pierde fuerza.

Hablando con algunos medios de comunicación, incluidos GPFans, Szafnauer dijo: "Cuando todos tienen el mismo tamaño, pierdes esa ventaja. La pierdes poco a poco".

"Lo que algunos equipos más grandes están haciendo ahora es explotar o comprender mejor las lagunas o los cambios organizacionales que se pueden hacer para mover a más personas por debajo del límite presupuestario".

Son como, "Sí, yo me deshice de cien personas, pero ahora quiero volver a contratarlas porque he podido encontrarles trabajos donde no cuentan como una persona completa, donde hacen marketing o lo que sea".

"Todavía no la hemos perdido por completo, pero nuestra ventaja se está disipando poco a poco", concluyó el director de la firma francesa.