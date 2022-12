Redacción GPFans

Miércoles 28 Diciembre 2022 08:57

Fernando Alonso está en pleno proceso de cambio y su físico es una muestra de que está siguiendo los pasos para ser un mejor piloto.

A sus 41 años quiere un segundo aire en la Fórmula 1 que incluye ser tricampeón. Ya se está preparando para lograrlo.

La mayoría de los pilotos están pasando estos días en plan de descanso y ocio. Salen de vacaciones y se divierten. Pero Alonso no es como el resto.

El español ha pasado de Alpine a Aston Martin y quiere algo más que lo conseguido en 2022. Asume que tendrá un mejor coche, pero él busca estar a la altura.

Recientemente compartió una imagen en su Instagram en la que su cuello se ve muy fortalecido. Se trata de aguantar mejor las carreras.

Si se compara con una parecida que subió en febrero de este año las diferencias son notables. Incluso su cara se ve mucho más afilada. La misión está en marcha.

Objetivo, ganar

Fernando avisó que su meta pasa por ser el número 1 de toda la Fórmula 1, aunque al menos en 2023 el coche no daría para eso.

"Me gusta lo que hago. Por supuesto, me gustaría tener un coche con el que poder competir por el título, pero allí no hay sitio para mí.

"Por lo que había en el mercado, Aston Martin es uno de los equipos que puede lograr eso en dos, tres años. Es importante a mi edad. No tengo la eternidad por delante", expresó hace algunos días-

La verdadera misión de Alonso pic.twitter.com/Jrs0ZOxoAd — Angel Armando (@aranha_intzurdo) December 28, 2022