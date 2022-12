Redacción GPFans

Lunes 26 Diciembre 2022 06:48

Fernando Alonso disputará su 20ª temporada en la Fórmula 1, la primera con Aston Martin. A sus 41 años, el español sabe que este es probablemente su último contrato en la categoría reina, pero aún espera ganar un tercer título mundial en los próximos tres años.

A mitad de temporada, Alonso decidió dejar Alpine para incorporarse al equipo de Silverstone. El bicampeón del mundo quería mirar hacia otro lado con vistas a conquistar un tercer título de campeón del mundo; sin embargo, el tiempo se le está acabando porque ya tiene más de cuarenta años.

Fernando ha vuelto a demostrar esta temporada que tiene el nivel para hacerle cosquillas a Max Verstappen o Lewis Hamilton si tiene un buen auto en sus manos. Cree en sus posibilidades gracias a su experiencia, pero sobre todo en Aston Martin para ofrecerle el coche adecuado.

Fe intacta

La elección del bicampeón ha sido criticada. Para él, la selección británica es la única que puede ofrecerle un tercer título mundial: "Me gusta lo que hago. Por supuesto, me gustaría tener un coche con el que poder competir por el título, pero allí no hay sitio para mí.

"Por lo que había en el mercado, Aston Martin es uno de los equipos que puede lograr eso en dos, tres años. Es importante a mi edad. No tengo la eternidad por delante.

"Si llegamos a ser campeones del mundo, también estaré satisfecho porque entonces puedo decir que contribuí a la construcción de este título. Estoy feliz de embarcarme en un nuevo proyecto y hacerlo un éxito lo más rápido posible”, dijo el asturiano en comentarios transmitidos por Nextgen-Auto.