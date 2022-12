Redacción GPFans

Fernando Alonso ha insistido en que está listo para "entregar algo especial" como piloto de Aston Martin y advirtió que no estaría en la F1 si no creyera que tiene una oportunidad.

El dos veces campeón puso fin a su asociación con Alpine, con sede en Enstone, para cambiarse a Aston Martin como reemplazo de Sebastian Vettel, quien se retiró al final de la temporada.

Alonso se unirá a Aston Martin en el tercer año del plan de cinco temporadas del equipo con sede en Silverstone para alcanzar la cima de la F1 y luchar por los campeonatos.

El español, a pesar de tener 41 años, todavía alberga ambiciones de ganar un tercer título, aunque la próxima temporada cumplirá 17 años desde su anterior triunfo en 2006.

Alonso hizo su debut con Aston Martin en los test de postemporada

Preguntado si sintiera que esto era inalcanzable, Fernando le dijo a los medios seleccionados, incluidos GPFans: “No. Creo que no aceptaría eso.

"No continuaría si no creyera que podemos tener una oportunidad. No sé si es una probabilidad del 1% o del 10%, pero solo sigo porque creo que tendremos una oportunidad.

"El próximo año, para cerrar la brecha que Aston Martin tiene ahora, creo que no es realista. Pero necesitamos poner los cimientos, necesitamos poner la línea de base para los autos del futuro y trabajar mejor que las personas que nos rodean.

“Este es un entorno muy competitivo, así que para convertirte en campeón, debes ofrecer algo especial. Estoy listo para ofrecer algo especial de mi parte y espero lo mismo de ellos”, apuntó.