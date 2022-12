Redacción GPFans

Mario Andretti, campeón de 1978, habló sobre la pasada campaña de Ferrari y aseguró que Carlos Sainz y Charles Leclerc "hacen una gran pareja".

El equipo italiano comenzó de manera muy fuerte la temporada 2022 y se esperaba que fueran un firme candidato al título; sin embargo, Sainz comenzó a presentar problemas y errores que lo llevaron a abandonar varias carreras.

Después, fallos de Leclerc también lo alejaron de la pelea por el título con Max Verstappen y Red Bull Racing. A lo largo de la temporada, la poca fiabilidad del F1-75 y los errores de dirección por parte de los jefes, acabaron definitivamente con las esperanzas de título de la Scuderia.

Ferrari quedó 205 puntos detrás de Red Bull Racing

Hablando con SoyMotor.com sobre su ingreso a la F1, Andretti señaló que el equipo de Maranello será un fuerte rival: "Creo que tienen un conjunto competitivo, lo han demostrado en 2022.

"No van a cambiar técnicamente demasiadas cosas para el año que viene, más allá de algunas actualizaciones, así que creo que Ferrari va a estar ahí... y lo espero, ya que es bueno para la F1.

"Va a haber algunos cambios, pero la pareja de pilotos sigue siendo la misma y eso es bueno. Creo que es una gran pareja. Leclerc y Sainz se complementan bien juntos y cada uno es capaz de ganar, lo hemos visto ya.

"Ferrari podría estar muy fuerte en 2023 y ser un protagonista real para el campeonato", añadió.

La salida de Binotto

El campeón de 1978 también habló de la reciente salida de Mattia Binotto, el ex jefe de equipo de Ferrari: "No creo que vayan a salir mal parados (con la salida de Binotto). La parte humana es muy importante, pero el equipamiento es más importante y el equipamiento está ahí, no hay ninguna duda.

"En cuanto a minimizar algunos errores que cometieron, creo que lo han admitido. Desde el punto de vista de los pilotos, entre Carlos y Charles estarán discutiendo algunas cosas que no podrán repetir.

"No es inusual que a un equipo le pase esto, obviamente las cosas podrían ser mejores, pero todo el mundo puede recomponerse y arreglar los problemas. A veces aprendes de los errores y tengo bastante fe en que Ferrari mantenga la competitividad para 2023", declaró.