Los neumáticos para el GP de Brasil

Miércoles 9 Noviembre 2022 06:00

Pirelli presentó los neumáticos que estarán disponibles para el Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace.

La lluvia está en el radar para el fin de semana de carreras en São Paulo y el patrocinador oficial de los neumáticos de la Fórmula 1 ha notado esta amenaza.

Pirelli traerá los tres compuestos de gama media al Gran Premio de Brasil: C2 será el P Zero White duro, C3 será el P Zero Yellow medio y el C4 será el P Zero Red blando. Las dos carreras anteriores en Austin y Ciudad de México usaron la misma selección.

Hamilton ganó por mucha diferencia la edición de 2021 del GP de Brasil

"El Autódromo José Carlos Pace, que lleva el nombre del famoso piloto brasileño de origen italiano, corre en sentido contrario a las agujas del reloj y contiene 15 curvas, que imponen exigencias laterales medias a los neumáticos.

"El Gran Premio de Brasil es conocido por muchos adelantamientos y frecuentes apariciones del coche de seguridad. El clima siempre es otro signo de interrogación, con lluvias torrenciales, así como altas temperaturas y sol visto en años anteriores.

"Los equipos utilizaron diferentes estrategias en 2021, pero todos los pilotos en el podio se detuvieron dos veces. Lewis Hamilton, el ganador, terminó la carrera con el P Zero Blanco muy por delante de Max Verstappen y Valtteri Bottas en el mismo compuesto", dice el comunicado de Pirelli.

¿Qué podemos esperar de São Paulo?

Mario Isola, director de automovilismo de Pirelli, compartió las sensaciones y expectativas que tiene la empresa para la próxima carrera: “La Fórmula 1 se dirige a Interlagos el próximo fin de semana: la vuelta más corta del año después de Mónaco y México.

"Es una pista histórica que se desarrolla en sentido contrario a las agujas del reloj, que alterna algunas secciones rápidas con secuencias de curvas de velocidad media, como las famosas 'Senna esses'.

"No hay grandes demandas sobre los neumáticos en términos de tracción y frenado porque es un diseño muy fluido, y la falta de curvas lentas significa que los equipos pueden controlar la degradación de los neumáticos traseros.

Las esses de Senna en Interlagos

"Brasil albergará el “Sprint” también este año, el último de la temporada, y será especialmente interesante con este paquete de coches ver lo que sucederá en la pista y, una vez más, el papel de las diferentes estrategias que se pueden usar serán clave.

"A pesar de la corta longitud de la pista, normalmente hay muchos adelantamientos. Basta pensar en Lewis Hamilton, que fue el protagonista de una remontada que le llevó a la victoria desde el décimo puesto, utilizando una estrategia de dos paradas.

"Por lo tanto, la nueva generación de autos y neumáticos parece estar lista para brindarnos otra carrera emocionante este año”, señaló Isola.