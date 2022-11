Joey Logano se colocó en la mejor posición posible para capturar su segundo campeonato de la NASCAR Cup Series al asegurar la pole position para la carrera final de la temporada en Phoenix.

El piloto del equipo Penske Ford registró una velocidad de vuelta promedio de 134,389 mph para superar a su compañero de equipo Ryan Blaney (134,373 mph) por el primer puesto en la carrera por el título de la categoría.

Sunday's starting order is set for the #Championship4. #TeamJL - P1#di9 - P5#CBell - P17#MelonMan - P25 pic.twitter.com/MzfkM1xVgx