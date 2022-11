Redacción GPFans

Martes 1 Noviembre 2022 06:22

Pierre Gasly está a punto de perderse una carrera por la razón menos esperada: puntos de penalización.

Los pilotos de la Fórmula 1 que acumulen 12 unidades rojas en su licencia en 12 meses son castigados con un Gran Premio menos por la FIA. Cada uno vence después de un año.

El 'tache' que recibió en el de México por salirse de la pista y sacarle ventaja a Lance Stroll es el décimo que acumula durante la actual temporada, es decir, está a dos de no correr.

Las últimas semanas han sido especialmente caóticas para el aún conductor de AlphaTauri. Desde Japón suma cinco puntos de penalización.

En Suzuka empezó el drama, después de que viera una grúa sobre el asfalto mojado. Eso lo aterró al recordar a su amigo Jules Bianchi, quien murió tras chocar contra un vehículo de remolque.

Correr junto a la grúa le valió dos unidades de castigo que se unieron a dos más en Estados Unidos y al de la citada de la CDMX.

"Sería una pena perderme una carrera"

Gasly consideró que la autoridad está siendo poco indulgente con él, especialmente, algo que no le agrada.

"Parece que los comisarios son bastante estrictos últimamente. El fin de semana pasado, la mitad de la parrilla dio demasiado espacio detrás del Safety Car y me penalizaron. Este fin de semana creo que la situación estuvo bastante igualada, y no sé por qué nadie lo ha hecho", lamentó.

El francés, que correrá para Alpine en 2023 desea saber dónde se está equivocando para modificar el rumbo y no meterse en un problema aún más grave.

"Aparentemente, no están contentos con lo que estoy haciendo en este momento. Hablaré de eso para entender exactamente qué necesita cambiar.

"No se trata solo de puntos de penalización, porque obviamente estoy cerca de que me prohíban competir. En mi opinión, no siento que haya sido tan peligroso en los últimos 12 meses, y sería una pena que me prohibieran una carrera", reclamó.

Sus penalizaciones, a detalle:

Gran Premio Puntos Causa España 2 puntos Provocar choque de Lance Stroll Austria 2 puntos Provocar choque de Sebastian Vettel Austria 1 punto Salida repentina e injustificada Japón 2 puntos Acelerar demasiado en bandera roja y no reducir el peligro Estados Unidos 2 puntos Distancia de más de 10 coches con el piloto líder, yendo tras el Safety Car México 1 punto Salirse de la pista y sacarle ventaja a Lance Stroll